2021/06/05 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإقليم يدعو بغداد إلى التدخل لإيقاف إعتداءات حزب العمال الهجرة تعلن تعويض النازحين عقب حريق مخيم شاريا اربيل – فريد حسن طالبت وزارة البيشمركة، الحكومة الاتحادية،بالتدخل ومنع التحركات العسكرية والهجمات المتواصلة للقوات التركية وكذلك تحركات حزب العمال الكردستاني في شمال البلاد، فيما دان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، هجوم دهوك الذي أسفر […]

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