2021/06/05 | 21:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب رئيس البرلمان يرى تطوراً في العلاقة بين بغداد وأربيل الحدّاد لـ (الزمان) : بناء الدولة يتطلب ولاءً وطنياً وثورة ضد الفساد بغداد – قصي منذر كشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير الحداد ، عن تطورات ايجابية بمسار تطور العلاقة بين بغداد واقليم كردستان ،ولاسيما ان هناك رغبة حقيقية بين الطرفين […]

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