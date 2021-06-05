الكاظمي و العبادي يشددان على توفير البيئة الآمنة لإجراء انتخابات نزيهة وبمراقبة أممية

2021/06/05 | 21:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي في آخر مستجدات الأوضاع في البلاد.

وجرى خلال اللقاء الذي جمع الطرفين مناقشة ُ خططِ الحكومة في مواجهة التحديات التي تواجه العراق، والاستعداداتِ لتوفير ِ البيئة الامنة للانتخابات المبكرة، وتأكيدِ ضرورةِ توحيد الكلمة لعبور البلادِ من الازمات التي تشهدها، وان تتظافرَ الجهودُ بهدف اجراءِ انتخاباتٍ مبكرةٍ نزيهة وبمراقبةٍ اممية تساهم في تغيير الاوضاع الى الافضل وخدمةِ أبناءِ الشعب.

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