الداخلية تعلن القبض على 130 اجنبياً مخالفاً لشروط الاقامة

2021/06/05 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت مديرية شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن اعتقال 130 أجنبياً مخالفاً للإقامة.

وقالت المديرية في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز مديرية شؤون الإقامة التابعة الى مديرية الاحوال المدنية القت القبض على 130 اجنبيا من مختلف الجنسيات من المخالفين".

وأضافت أن "العملية تمت بالتعاون مع جهاز المخابرات ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في مناطق الاعظمية والحي الصناعي في الكمالية ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم لغرض ابعادهم خارج العراق".

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