’لا تجزعوا’.. خبير طقس يكشف عدد الأيام المتبقية للصيف الحالي

2021/06/05 | 21:36 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تشير التبنؤات الجوية، السبت، إلى أن طقس يوم غد سيكون مشمساً، فيما ستكون الأجواء حارة في أغلب المناطق.

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وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في إيضاح تابعه "ناس"، (5 حزيران 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى عدم وجود أي حالات جوية مؤثرة، وتبقى نحو 90 يوما على نهاية فصل الصيف مناخيا".

وأضاف، أن "طقس يوم غد الأحد، سيكون مشمساً في الغالب، وبأجواء حارة تحديداً في مناطق الجنوب والفرات الأوسط، وأقل حرارة في الشمال والوسط والغرب، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لما سجل هذا اليوم".

وتابع، "أما الرياح فستكون شمالية غربية نشطة في مدن الشمال ومناطق الشرق والجنوب الشرقي، وبسرعة تصل إلى 30 كم في الساعة، وبهبات تصل إلى 50 كم".

وأشار إلى أن "ضعف التيار الشرقي الاستوائي في المحور الشمالي والغربي مستمر؛ بسبب تمركز أخدود علوي فوق تركيا، حيث تتسرب منه موجات معتدلة نسبيا، بينما ينشط التيار الاستوائي في المحور الجنوبي والفرات الأوسط، ولاوجود لموجات حارة خلال هذا الأسبوع والحرارة ستكون حول المعدل العام".

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