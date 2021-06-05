مناقشة الخيار الديموقراطي البديل في اعادة بناء الحركة الكردية السورية - صلاح بدرالدين

2021/06/05 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_بدرالدين مناقشة الخيار الديموقراطي البديل في اعادة بناء الحركة الكردية السورية" سؤال للجميع : غالبية وطنيينا الكرد السوريين ، من نخبنا الفكرية ، والسياسية ، والثقافية ، غير راضين عن المشهد الراهن للحالة السياسية الكردية الراهنة ، ان كانت سلطة الامر الواقع ، أو أحزاب طرفي الاستقطاب ، وهو امر مفهوم ، أما ماهو غير واضح ومدعاة للتساؤل الاحجام عن طرح البديل ، وعن ......





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