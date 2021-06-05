كلمات في تأبين الفقيد الدكتور هشام جعيط - زهير الخويلدي

2021/06/05 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهير_الخويلدي "كنت ميالًا في شبابي لدراسة الفلسفة.



لكن شاءت الظروف فيما بعد أن اهتممت كثيرًا بالعلوم الإنسانية، ومن العلوم الإنسانية اتجهت إلى التاريخ، وبعد فترة طويلة من دراساتي وأبحاثي التاريخية رجع لي اهتمامي بالفلسفة، لكن بصفة خاصة فأنا مغرم بقراءة الكتابات الفلسفية".خسرت الجامعة التونسية والساحة الأكاديمية والمشهد الثقافي العربي أحد اهم ركائزه العلمية في العقود الأخيرة وهو الدكتور هشام جعيط الذي ولد بت ......





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