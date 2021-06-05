بمناسبة الذكرى الـ 50 لوفاة جورج لوكاش - رشيد غويلب

2021/06/05 | 21:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب في مثل هذا اليوم قبل خمسين عامًا، وفي 4 حزيران 1971، توفي الفيلسوف الماركسي الهنغاري جورج لوكاش في بودابست:ولد لوكاش في 13 نيسان 1885، وكان والده مصرفيا، ودرس القانون والاقتصاد بما يتماشى مع السائد، لكنه شعر بانجذاب أكبر إلى الأدب.



وكان مهتما بالمسرح الحديث وكتب مقالات جعلته كاتبا مشهورا.



وفي النهاية قرر ممارسة مهنة أكاديمية وانتقل إلى مدينة هايدلبيرغ الالمانية للعمل على جمالية كانط جديدة.



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