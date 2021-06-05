2021/06/05 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبطال العراق يتأهبون للتنافس على الألقاب في البطولة العربية للرماية القاهرة – ابراهيم محمد شريف تتواصل في العاصمة المصرية القاهرة فعاليات البطولة العربية بالرماية التي يتنافس فيها 300 ثلاثمائة رامية ورامي من 16 دولة عربية للظفر بالقاب مسابقة الرمي بالمسدس والبندقية الهوائية التي تجري وقائعها في صالة المركز الاولمبي بالمعادي ومسابقة التراب سكيت التي تجري […]

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