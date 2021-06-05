2021/06/05 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة تقصي الميناء من كأس العراق وتلاقي الزوراء بغداد- الزمان حقق فريق الشرطة بكرة القدم فوزا صعبا على الميناء، بنتيجة هدفين لهدف على ملعب الشعب، في نفس الدور.وسجل هدفي الشرطة علي يوسف، في الدقيقة 27 وفهد اليوسف، في الدقيقة 32 في حين أحرز هدف الميناء اللاعب سيف جاسم، بالدقيقة 34.واعترض لاعبو الشرطة على […]

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