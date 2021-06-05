2021/06/05 | 21:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المرمى وظيفة هنري – سامر الياس سعيد في خضم الاستعدادات المكثفة التي تنشغل فيها المنتخبات الاوربية استعدادا لانطلاق كاس اوربا بعد ايام قليلة مقبلة اعلن المنتخب البلجيكي عن الاستعانة بخدمات النجم الفرنسي السابق والمهاجم المعروف تيري هنري الى صفوف كادره التدريبي خصوصا وان المنتخب المصنف اولا في ترتيب الفيفا له غاية بالاستعانة بخدمات المهاجم […]

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