2021/06/05 | 21:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدر يعلق على حملة ” ايقاف الرمي العشوائي” المركز الخبري الوطني.

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