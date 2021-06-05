بالأسماء.. المشمولون بالتعديل الوزاري المرتقب في العراق - عاجل

2021/06/05 | 22:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو مجلس النواب عباس العطافي، اليوم السبت، عن آخر تطورات حراك التعديل الوزاري، الذي ينوي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إجراءه خلال المرحلة المقبلة.

وقال العطافي لـ(بغداد اليوم)، ان "حراك التعديل الوزاري ما زال جاريا، وهناك جدية لهذا التغيير من قبل الحكومة، وهذا الأمر مدعوم من قبل مجلس النواب والقوى السياسية والأيام القليلة القادمة، سوف تشهد تطبيق هذا الحراك على أرض الواقع".

وبيّن انه "على وفق المعلومات المتوافرة لدينا ان التعديل الوزاري سوف يشمل (المالية، والكهرباء، والصناعة، والزراعة، فضلا عن وزارة الصحة)، كونها شاغرة بلا وزير".

وذكر العطافي أنه "ربما يتم التغيير على أكثر من مرحلة وربما يشمل اكثر من خمس وزارات".

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