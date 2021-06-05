2021/06/05 | 22:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يغرد بشأن السلاح المتفشي والرمي العشوائي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يغرد بشأن السلاح المتفشي والرمي العشوائي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يغرد بشأن السلاح المتفشي والرمي العشوائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).