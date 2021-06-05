أول تعليق من بغداد على هجوم

2021/06/05 | 22:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، السبت، فتح تحقيق في هجوم عناصر حزب العمال الكردستاني على دورية للبيشمركة في محافظة دهوك أقصى شمال البلاد.

وقال رسول في بيان، 5 حزيران/يونيو، "ندين الاعتداء الإرهابي الجبان الذي تعرضت له وحدة عسكرية عراقية ضمن قوات البيشمركة في الطريق إلى جبل متين في محافظة دهوك على يد مجموعات مسلحة غير عراقية".

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وأضاف، أنّ "القوات الأمنية فتحت تحقيقًا في الحادث، وسوف ينال كل معتد على دماء العراقيين وأمنهم الجزاء العادل"، مشددًا أنّ "القوات المسلحة العراقية تجدد تأكيدها على بسط السيادة الوطنية على كامل الأراضي العراقية ومنع أي خرق سواء كان داخليًا أو خارجيًا، وتشدد على المبدأ الدستوري بعدم السماح بأن يكون العراق منطلقًا لأي هجوم على جيرانه".

من جانبها استنكرت خلية الإعلام الأمني الهجوم، مشيرة في بيان إلى أنّ الحصيلة بلغت خمسة قتلى ومثلهم من الجرحى".

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