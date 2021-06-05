مقتدى الصدر يفسر ظاهرة الرمي العشوائي: نفسية سايكلوجية وبعضهم بلا دين

2021/06/05 | 22:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

علق زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر، السبت، بشأن "حملة يتداولها بهض النشطاء" على مواقع التواصل الاجتماعي حول ظاهرة الرمي العشوائي.

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وقال الصدر في تدوينة تابعها "ناس"، (5 حزيران 2021)، إن "أسباب الرمي العشوائي هي عبارة عن انفعالات نفسية سايكلوجية داخلية بأنفس مكبوتة ومحاصرة ببيئة خالية من كل شيء ما خلا العنف".

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