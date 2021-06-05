اكتشف أكثر من 70 لغما في كمبوديا.. إحالة

2021/06/05 | 22:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة خيرية معنية بتدريب الحيوانات على اكتشاف الألغام الأرضية، أن "الجرذ البطل" في كمبوديا سيتقاعد هذا الشهر بعد مسيرة مهنية حافلة استمرت لخمس سنوات.

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