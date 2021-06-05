فرنسا تؤكد دعمها لسيادة الدولة العراقية

2021/06/05 | 22:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت فرنسا، اليوم السبت، دعمها لسيادة الدولة العراقية قبل الانتخابات المقررة في 10 تشرين الاول المقبل.

وقال قصر “الإليزيه”، إن “الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يجدد دعمه لسيادة الدولة العراقية قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر”.

وأضاف أن “ماكرون يجدد دعمه الكامل لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي”.

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