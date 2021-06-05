2021/06/05 | 22:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل اتهم حسين الرماحي المرشح عن محافظة بابل ضمن تحالف قادمون، السبت، ما اسماهم بـ “المندسين” باثارة اعمال الشغب أثناء التجمع الانتخابي، وذلك في أول تعليق له على الحادثة. وقال الرماحي في تدوينة تابعها “النور نيوز” إنه ” برغم ما قام به المندسون من أعمال شغب مفتعلة، الا ان مشروع قادمون اعلن عن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المرشح ضحية ’معركة الكراسي’ يدلي بأول تصريح first appeared on النور نيوز.

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