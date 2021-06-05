2021/06/05 | 22:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الأمناء في شبكة الإعلام العراقي جعفر الونان ،اليوم السبت، أهمية توسيع دور العشائر في حفظ القانون.وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس الأمناء في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” ان”الونان التقى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الونان وأمير ربيعة يؤكدان أهمية توسيع دور العشائر في حفظ القانون المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الونان وأمير ربيعة يؤكدان أهمية توسيع دور العشائر في حفظ القانون) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الونان وأمير ربيعة يؤكدان أهمية توسيع دور العشائر في حفظ القانون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).