انتحار مسؤول باللجنة الأولمبية اليابانية

2021/06/07 | 13:34 - المصدر: عين العراق

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لقي مسؤول كبير باللجنة الأولمبية اليابانية مصرعه، اليوم الاثنين، بعد أن ألقى بنفسه أمام قطار مترو الأنفاق بطريقة بشعة، حسبما أفاد تلفزيون "نيبون" المحلي نقلا عن مصادر في شرطة العاصمة طوكيو.

وبحسب الشبكة التلفزيونية، فإن الشرطة تحقق في حادث وفاة المسؤول ياسوشي موريا البالغ من العمر 52 عاما، على أنه انتحار، وفقا لما نقلته شبكة تلفزيون الصين الدولية، مبينا ان الكثير من اليابانيين يعارضون استضافة طوكيو للألعاب الأولمبية هذا العام في ظل تفشي فيروس كورونا، حيث أظهر استطلاع للرأي أن حوالي 80 في المئة من اليابانيين يعارضون استضافة هذه البطولة.

واتخذ قرار بمنع المشجعين من القدوم الى اليابان، على أن يتخذ القرار بشأن عدد المشجعين المحليين المسموح لهم حضور الألعاب بعد انتهاء حالة الطوارئ في طوكيو في 20 حزيران الحالي.

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