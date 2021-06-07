2021/06/07 | 13:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت وزارة التخطيط، اليوم الاثنين، تفاصيل خريطة طريق لمعالجة العشوائيات في العراق.وذكر بيان للوزارة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، “وزير التخطيط، خالد بتال النجم، استقبل اليوم، المدير التنفيذي لمنظمة الامم المتحدة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التخطيط تكشف تفاصيل خطة طريق لإنهاء العشوائيات في العراق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تكشف تفاصيل خطة طريق لإنهاء العشوائيات في العراق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تكشف تفاصيل خطة طريق لإنهاء العشوائيات في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).