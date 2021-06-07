استشهاد واصابة 4 عناصر من الحشد الشعبي في خانقين

2021/06/07 | 13:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهد عنصر من الحشد الشعبي واصيب 3 آخرون، يوم الاثنين، اثر اشتباكات مع المجاميع الارهابية في خانقين.

وقال آزاد محمد مسؤول لجنة تنظيمات خانقين للاتحاد الوطني الكوردستاني لـPUKmedia: ان الجيش الاتحادي والحشد الشعبي، نفذا اليوم، حملة امنية بمناطق قريتي " ميخاس وشفيق" في خانقين.

واضاف: ان القوات وقعت في كمين لارهابيي داعش ما اسفرت المواجهات عن استشهاد عنصر في الحشد الشعبي واصابة 3 آخرين بجروح متفاوتة.

PUKmedia خاص

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