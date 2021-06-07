2021/06/07 | 13:39 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية يوم الاثنين، عن اعتقال ارهابيين اثنين حاولا دخول كركوك.

وذكرت المديرية في بيان، حصل PUKmedia على نسخة منه: انه " بمعلومات دقيقة تم تزويدها من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع الى مفاصلها الاستخبارية في المقر المتقدم للعمليات المشتركة في كركوك، اكدت محاولة اثنين من الإرهابيين دخول محافظة كركوك للاتصال بالخلايا النائمة هناك" .

واضافت: انه "وعلى اثر تلك المعلومات قامت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة الثامنة بنصب كمائن لهما في سيطرة التون كوبري وسيطرة تركلان وتتمكن من القاء القبض عليهما" .

واكدت انهما من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب .

PUKmedia عن اعلام المديرية

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