العراق يعلن “الاكتفاء الذاتي” من الصيادلة.. النقابة تغلق باب الانتماء!

2021/06/07 | 13:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اوقفت نقابة الصيادلة بقرار جديد، انتماء الخريجين الجدد من الصيادلة او توفير فرص عمل لهم في عام 2024.

واعلنت النقابة في بيان إن سوق العمل يعاني من فائض شديد بعدد الصيادلة، ونحن امام ازمة حقيقية لاتمت للتخطيط والمعيارية بشيء، مؤكدة بانها غير ملزمة بانتماء وتوفير فرص عمل للصيادلة والخريجين منذ عام 2024.

فيما حثت على ضرورة التوجه لكليات اخرى ومهن اضافية بعيدا عن الصيدلة.

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