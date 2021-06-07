2021/06/07 | 13:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت دائرة صحة النجف الأشرف، اليوم الإثنين، تسجيل حالة وفاة و228 إصابة جديدة بفيروس ‏كورونا.‏ وذكرت الدائرة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه “تم اجراء 1357 فحصاً مختبرياً ‏لحالات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفاة و228 إصابة جديدة بكورونا في النجف المركز الخبري الوطني.

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