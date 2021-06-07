زعيم العدالة والتنمية المغربي : ما تزال لدينا شعبية لنتصدر الخريطة الانتخابية  

2021/06/07 | 13:45 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط – عبدالحق بن رحمون من عاصمة سوس العالمة بمدينة أكادير المغربية، أعلن زعيم حزب العدالة والتنمية أن حزبهم “ما يزال لديه من الشعبية يستطيع من خلالها تصدر الخريطة الانتخابية، والفوز بالاستحقاقات المقبلة” المرتقب إجراؤها في خريف العام الجاري.وقال الدكتور سعد الدين العثماني، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، في كلمة بمناسبة الجلسة […]

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