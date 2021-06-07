هاريس تصل إلى غواتيمالا في أول زيارة خارجية لها

2021/06/07 | 13:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، إلى غواتيمالا في أول زيارة رسمية لها منذ توليها منصبها في بداية العام الحالي.

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