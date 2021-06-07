بالصور.. ضبط

2021/06/07 | 13:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم

الاثنين، ضبط اكثر من ثلاثة ملايين علبة

دوائية مهربة ومنتهية الصلاحية في

العاصمة بغداد.

وذكر الجهاز في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "مفارزنا في بغداد

وبالاشتراك مع مف

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