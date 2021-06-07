اصدار مجموعة قصصية بعنوان لغة الارض للروائي علي حسين عبيد:المجموعة فازت الاولى بجائزة الطيب صالح

2021/06/07 | 13:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر دار الفؤاد للنشر والتوزيع في

القاهرة المجموعة القصصية لغة الأرض

للكاتب والروائي علي حسين عبيد والتي

فازت بجائزة الطيب صالح العالمية

للإبداع بالمركز الأول من بين ٢٦٦

مجموعة قصصية

وقال الروائي علي

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