ملفات صرف تتعلق بأزمة كورونا.. ضبط هدر بالمال العام في إحدى مستشفيات الديوانية

2021/06/07 | 13:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، ضبط هدر بالمال العام في مستشفى الديوانية العام، تقدر قيمته مليار ونصف الميار دينار، بملفات تتعلق بأزمة كورونا.

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وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (7 حزيران 2021)، أنه "تحركت ملاكات التحري والضبط القضائي لمكتب تحقيق هيئة النزاهة الاتحادية لضبط الأوليات الخاصة بمعاملات الصرف لأزمة كورونا في المستشفى العام بالديوانية؛ وذلك لوجود شبهة هدرٍ للمال العام فيها".

وأضاف البيان، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عملية الضبط التي تمت بموجب مذكرة قضائية صادرة عن محكمة تحقيق المحافظة المختصة بالنظر بقضايا النزاهة، أفادت بأن ملاكات المكتب تمكنت، حال انتقالها إلى مستشفى الديوانية العام، من ضبط الأوليات ومعاملات الصرف لأزمة كورونا البالغة قيمتها (4,843,525,000) مليارات دينار؛ وذلك لوجود شبهة هدر للمال العام فيها".

ولفتت الدائرة وفق البيان، إلى أن "التحقيقات الأولية التي أجرتها ملاكات المكتب قادت إلى وجود هدرٍ مقداره (1,500,000,000) مليار دينار"، مبينة أن "نتائج ومخرجات عمل المكتب، ولدى عرضها على المحكمة معززة بالأدلة والمبرزات في محضر ضبط أصولي، قادت إلى إصدار المحكمة أمر استقدام لرئيس وأعضاء لجنة المُشتريات وفق أحكام المادَّة (٣٤٠) من قانون العقوبات".

وأشار البيان، "وسبق للهيئة أن أعلنت عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي نفَّذتها بحقِّ معاون مدير عام ومدير مستشفى في الديوانية"، مؤكدة إقدامهما على ارتكاب مخالفات ومغالاة في معاملات شراء أدوية ومستلزمات طبية وأجهزة مختبرية تقارب قيمة المغالاة فيها ربع مليار دينار".

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