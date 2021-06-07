وزير التخطيط يعلن إنجاز مجمعات سكنية واطئة الكلفة ضمن استراتيجية التخفيف من الفقر

2021/06/07 | 13:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

اعلن وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم الاثنين، عن إنجاز مجمعات سكنية واطئة الكلفة ضمن استراتيجية التخفيف من الفقر، فيما دعا منظمة الامم المتحدة الى دعم الجهود الرامية لمعالجة ازمة السكن.

يتبع..

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