النزاهة تضبط هدر بالمال العام في إحدى مستشفيات الديوانية

2021/06/07 | 13:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، ضبط هدر بالمال العام في مستشفى الديوانية العام، تقدر قيمته مليار ونصف الميار دينار، بملفات تتعلق بأزمة كورونا.وقالت الهيئة في بيان، أنه “تحركت ملاكات التحري والضبط القضائي لمكتب تحقيق هيئة النزاهة الاتحادية لضبط الأوليات الخاصة بمعاملات الصرف لأزمة كورونا في المستشفى العام بالديوانية؛ وذلك لوجود شبهة هدرٍ […]

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