2021/06/07 | 14:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية البريطاني يزور بغداد غدا ..هذا جدول أعماله المركز الخبري الوطني.

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