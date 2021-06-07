2021/06/07 | 14:06 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينهم وزير مالية الإقليم...وفد من كردستان يزور بغداد اليوم

أفاد مصدر سياسي بإقليم كردستان، الاثنين، بأن وفدا من إقليم كردستان سيزور بغداد، لإجراء المباحثات بشأن تطبيق قانون الموازنة للعام الحالي.

وقال المصدر، أن "وفداً من حكومة اقليم كردستان سيزور العاصمة بغداد اليوم، لإجراء المباحثات بشأن آليات تطبيق قانون الموازنة، واحتساب مستحقات الاقليم مع الحكومة الاتحادية"، مبينا أن "الوفد يضم كلاً من وزير مالية اقليم كردستان آوات شيخ جناب، ووزير الاقليم لشؤون العلاقات مع بغداد وعدد من المسؤولين والمختصين".

وأعلن المتحدث باسم حكومة اقليم كردستان جوتيار عادل، أمس الاحد، أن اقليم كردستان سيرسل الاسبوع الحالي ملفين الى بغداد "إحداهما يتضمن نفقات انتاج النفط في الاقليم، والآخر يتعلق بموضوع الواردات غير النفطية"، معربا عن أمله بإرسال بغداد المستحقات المالية للإقليم.

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