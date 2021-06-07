الأولى من نوعها في الخليج.. قضية تعويض بسبب تأخر الجرعة الثانية للقاح كورونا

2021/06/07 | 14:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم محامٍ كويتي على مقاضاة رئيس الوزراء ووزير الصحة بسبب تأخر الحصول على الجرعة الثانية من لقاح أسترازينيكا-أكسفورد المضاد لفيروس كورونا المستجد.

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