2021/06/07 | 14:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفضت الإجراءات التحقيقيَّة لهيئة

النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين،

في عددٍ من الملفات والقضايا المُهمَّة

إلى اصدار (9) أوامر ومُذكَّرات قبضٍ

وضبطٍ واستقدامٍ بحق مسؤولين في مختلف

محافظات العراق.

وذك

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصدار 9 أوامر قبض وضبط واستقدام مسؤولين بمحافظات عدة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصدار 9 أوامر قبض وضبط واستقدام مسؤولين بمحافظات عدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).