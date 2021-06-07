الصحة العالمية: الوضع الوبائي في العراق مقلق وانتهاء الجائحة مرهون بأمرين

2021/06/07 | 14:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن الوضع

الوبائي لفيروس كورونا في العراق لا

يزال مقلقا، وفيما لفتت الى عدم ثبوت

دخول السلالة الهندية المتحورة حتى

الان، اكدت أن انتهاء الجائحة مرهون

بالتزام المواطنين بالتد

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