الخارجية العراقية تعلن عن زيارة مسؤول بريطاني رفيع.. مباحثات مع الرئاسات الثلاث

2021/06/07 | 14:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، الاثنين، عزم وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، زيارة العاصمة بغداد يوم غد الثلاثاء.

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وقال متحدث الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (7 حزيران 2021)، إنه "وزير الخارجية البريطاني دويمينيك راب، يزور العاصمة بغداد يوم غد الثلثااء في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً".

وأضاف، أن "راب سيلتقي خلال زيارته رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ووزير الخارجية فؤاد حسين".

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