أنا وصديقى وعُقدة أُُديب - اشرف عتريس

2021/06/07 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس بمنتهى البراءة سألنى صاحبى المهندس ( 60س ) هل ممكن ينتقد أفراد أسرته عندما كان صغيرا وبعد هذه السنون الكثيرة ويكتب بوست أو تويته بلا احساس بالذنب ولا تبكيت من الأصدقاء ولا إتهام بالعقوق ؟جميعنا فى فترة المراهقة والصبا والشباب ومرحلة التكوين والتشكيل والاعلان عن رجولة وشبيبة متفجرة وطور الصوت العالى والجهارة بكل ماهو مخالف تقريبا للعادات والسلوك والتربية والعب والصح والخطأ والدين وما قي ......





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