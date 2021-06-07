رسالة من مغربية من القلب الى القلب - بخصوص النبي ابراهيم - سامي الذيب

2021/06/07 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سامي_الذيب وصلتي الرسالة التالية المعنونة: رسالة من مغربية من القلب الى القلب--------------------------------------------عزيزي سامي كيف حالك اتمنى ان تجدك رسالتي هذه في صحة جيدة عندما استمع الى اراء الناس حولك اجدها متضاربةفريق يتحدث عنك بالخير وفريق يذكرك بسوء وانا لست ذبابة لا ترى الا القذارة بل اتصرف كنحلة لا ترى الا الطيبات لذلك انا اصدق كل ما قيل في حقك من كلام طيب واغض الطرف ......





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