خلية الاعلام الامني: الأمن الوطني يضبط اكثر من ثلاثة ملايين علبة دوائية مهربة ومنتهية الصلاحية في بغداد

2021/06/07 | 14:39 - المصدر: قناة التغيير

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بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وتكثيف الجهدالميداني تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في بغداد وبالاشتراك مع مفارز وزارة الصحة بعد استحصال الموافقات القضائية من ضبط اكثر من ثلاثة ملايين علبة دوائية مهربة ومنتهية الصلاحية في احد المذاخر بمنطقة المنصور في بغداد وقد جرى تسليم المضبوطات الى الجهات المختصة لغرض اتلافها اصولياً كما تم تدوين اقوال المخالفين واحالتهم الى القضاء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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