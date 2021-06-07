اللامي: دخول مجلس الأمن الدولي على خط الانتخابات سيمنع تزويرها

2021/06/07 | 14:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس مفوضية الانتخابات الأسبق عادل اللامي ان دخول مجلس الأمن الدولي على خط الانتخابات هذه المرة هو خلاف للمرات السابقة، وبوضع خارطة طريق لمراقبة الانتخابات العراقية بإمكانه أن يحكم السيطرة عليها، ويمنع تزويرها.

واكد اللامي انه لا يمكن توقع نسبة المشاركة كونه عائد الى الرأي العام العراقي وجمهور الناخبين فمثلما هناك بعض ردود الأفعال لمقاطعة الانتخابات هناك ردود أخرى وحملات للمشاركة بقوة فيها ومحاولات تغيير وجوه المعادلة السياسية في المرحلة القادمة.

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