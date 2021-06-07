في الذكرى الـ 46 للتأسيس.. افتتاح معرض للاعمال اليدوية في كركوك

2021/06/07 | 14:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة الذكری 46 لتاسيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، افتتح حسيبة عبدالله مسؤولة بورد المكونات في الاتحاد الوطني الكوردستاني و بحضور عبدالله مير ويس مسؤول مركز كركوك للمنظمات الديمقراطية و اعضاء فرع اتحاد نساء كوردستان في كركوك، اليوم الاثنين 7 حزيران 2021، معرض الاعمال اليدوية و الفلكلورية والتشكيلية الذي نظمه مركز كركوك للمنظمات الديمقراطية وبالتنسیق مع فرع كركوك لاتحادنساء كوردستان .

وضم المعرض الاعمال اليدوية التي صنعت بانامل النسوة من مكونات كركوك والحاجات المنزلية القديمة لاحياء الفلكلوري الكوردي و لوحات تشكيلية رسمت علی شكل بورتريت من قبل الفنانين التشكيليين حسيب زنكنة و ريكوت علي .

واشادت مسؤولة بورد المكونات بالدور الذي لعبت من اجل اقامة هذا المعرض .

من جهته اشار عبدالله مير ويس مسؤول مركز المنظمات الديمقراطية الی ان المعرض يجسد التعايش السلمي بین مكونات مدينة كركوك، فيما اوضحت كورده خالد عضوة فرع اتحاد نساء كوردستان في كركوك ان النسوة في المحافظة نظمن معرض الاعمال اليدوية لغرض ايجاد فرص العمل لهن و بيع نتاجاتهن ، لافتة الی ان النسوة بجميع المكونات استطعن ان يثبتن حضورهن بغية مواصلة عطاءهن من خلال هذه المعارض.

PUKmedia رزكار شواني/ كركوك

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