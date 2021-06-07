رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة انجاز المشاريع المتلكئة

2021/06/07 | 14:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الإثنين 7 حزيران 2021 في قصر السلام ببغداد، وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات العامة نازنين محمد.

وجرى، خلال اللقاء، بحث واستعراض عدد من المشاريع التي تخص قطاع الإسكان والإعمار في البلد، حيث جرى التأكيد على أهمية إعطاء الأولوية للمشاريع التي تمس الموطنين مباشرة وضرورة إنجاز المشاريع المتلكئة، ووضع خطط استراتيجية لتأهيل البنى التحتية المرتقبة بمشاريع الجسور والماء والإسكان، بما في ذلك المناطق التي تعرضت إلى الدمار على يد تنظيم داعش الإرهابي.

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