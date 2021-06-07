غداً.. وزير الخارجية البريطاني في بغداد

2021/06/07 | 14:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، أن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب سيزور بغداد غداً.وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان إن “وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب سيزور بغداد يوم غد الثلاثاء، في زيارة رسمية تستغرق يوماً واحداً”.وأضاف أن “راب سيلتقي رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ووزير الخارجية فؤاد حسين”.

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