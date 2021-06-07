لبنان: من جمهورية متزعزعة الى جمهورية منكوبة  

2021/06/07 | 14:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل اسبوعين توفي الباحث واستاذ العلوم السياسية والعلاقات الخارجية مايكل هدسون أحد أبرز المتخصصين الاميركيين في شؤون العالم العربي ، ومؤسس مركز الدراسات العربية المعاصرة في جامعة جورجتاون بواشنطن، في 1976، وهي السنة التي التحقت بها بقسم الفلسفة بجامعة جورجتاون لإكمال دراساتي العليا. بعد تخرجي من جامعة فيلانوفا، بولاية بنسلفانيا، قررت الالتحاق بجورجتاون لأكثر من سبب من بينها تميّز قسم الفلسفة فيها، ولأنها تقع في واشنطن، ولأنني كنت ارغب بالدراسة مع استاذ التاريخ والفكر الغربي هشام شرابي.بعد وصولي

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