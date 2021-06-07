رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة إنجاز المشاريع المتلكئة وتأهيل البنى التحتية

2021/06/07 | 14:50 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الاثنين، على ضرورة إنجاز المشاريع المتلكئة وتأهيل البنى التحتية.وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل وزيرة الإعمار والإسكان والبلديات العامة نازنين محمد في قصر السلام ببغداد”، مبينة أنه “جرى خلال اللقاء بحث واستعراض عدد من المشاريع التي تخص قطاع الإسكان والإعمار في […]

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