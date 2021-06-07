مؤسسة تابعة للسيد السيستاني تسلم معونات للأيتام بقيمة فاقت الـ

2021/06/07 | 14:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مؤسسة العين للرعاية

الاجتماعية، الإثنين، عن توزيع معونات

شهر آيار للعام 2021 لأكثر من 68 ألف يتيم.

وقالت المؤسسة في تدوينه لها على تويتر،

إنه "بواقع (5.954.380.700) سلمنا معونات شهر

آيار 2021 ل

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