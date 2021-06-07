2021/06/07 | 14:50 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر امني في كركوك، الاثنين، عن

حادث مرور مروع اودى بحياة "عريس وعروسه"

و2 من عائلته جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر، ان "حادثا مروريا مروعا

وقع في ناحية الزاب الأسفل جنوب غربي

كركوك، مما ادى لان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. وفاة زوجين في حادث "صادم" بعد عقد قرانهما بالمحكمة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. وفاة زوجين في حادث "صادم" بعد عقد قرانهما بالمحكمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).